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Spor

Mehmet Topal Avrupa'da ''dalya'' diyor

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren Mehmet Topal, Başakşehir'in Paris Saint Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayacak ve 100. Avrupa kupasına maçına çıkmış olacak.

DHA28 Ekim 2020 Çarşamba 19:56 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:56
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Mehmet Topal, Avrupa kupalarında "dalya" dedi.

Başakşehir’in Paris Saint Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı ilk 11’inde yer alan Mehmet Topal, 100. maçına çıkıyor. Bugüne kadar 99 Avrupa maçına çıkan başarılı oyuncu, 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. PSG maçı ile birlikte dalya diyen Mehmet Topal futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu. Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren ve 100’ler kulübüne giren 34 yaşındaki tecrübeli isim daha önce de başarılması çok güç ilklere imza atmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk Türk futbolcu olarak bu yıl tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi’nde de bir rekor kırmıştı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Medipol Başakşehir’in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

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