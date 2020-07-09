İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8661
  • EURO
    7,7882
  • ALTIN
    400.182
  • BIST100
    118971
Spor

Mehmet Topal Beşiktaş'ın gündeminde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlı kulübün, Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

09 Temmuz 2020 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:02
ABONE OL

Yeni sezon öncesinde Sergen Yalçın ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamayı planlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

GÜNDEM MEHMET TOPAL

Çalışmalara şimdiden başlayan siyah beyazlı ekipte, Medipol Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ismi gündeme geldi. Kadroda derinlik olması ve yedek kulübesinde tecrübeli isimlerin yer almasını planlayan siyah - beyazlı kulübün, Mehmet Topal ismini şimdiden bir kenara not aldığı öğrenildi.

Mehmet Topal sezon başında Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcu eğer opsiyonu kullanılmazsa boşta kalacak.

Yaz transfer döneminde orta sahaya bir genç bir de tecrübeli isim almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon planlamasını önümüzde hafta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte yapmaya başlayacak. (Skorer)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.