Mehmet Topal: Hedefimiz üst sıraları kovalamak

Petrolul Ploieşti'nin yeni teknik direktörü olan Mehmet Topal, üst sıraları kovalayan bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyoruz" dedi.

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Romanya 1. Ligi ekiplerinden Petrolul Ploie?ti'nin yeni teknik direktörü oldu. Topal, yeni adım attığı teknik direktörlük kariyerine geçişi, transfer görüşmeleri ve A Milli Futbol Takımı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Kendisi için çok güzel bir tecrübe olacağını aktaran Mehmet Topal, "10 yaşıma kadar bu işin içerisindeyim. Sokaklarda oynadık bu oyunu ve sonra çok güzel bir kariyer yaptık. Şimdi de işin teknik kısmına geçtik. Elimizden geldiğince futbolun doğrularını yapmaya gayret göstereceğiz. Kulübümüzün de 100. senesi. Hedefimiz üst sıraları kovalamak, Avrupa kupalarına gitmek, şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak. Tabii işimiz çok kolay olmayacak. Yolumuz çok uzun ama elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ve devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN DE GÜZEL BİR TECRÜBE OLACAK"



Türkiye'de birçok kulüpten yardımcı antrenörlük teklifinin geldiğini dile getiren Topal, "Birçok teklif geldi Türkiye'den sağ olsunlar. Ben her zaman kendimi geliştirip, gerekli belgelerimi alıp kendim başlamak istedim. Sonunda da burası nasip ve kısmet oldu. Bizim için de güzel bir tecrübe olacak. Güzel bir lig, çekişmeli bir lig. Biz de onun için futbolun doğrularını yapıp, takımı en üst seviyeye nasıl getiririz diye elimizden geldiğince çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLUR VE BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATARIZ"



Romanya 1. Lig temsilcisi Petrolul ile yapmış olduğu görüşme süreçleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Topal, "Cristian (Fogarassy) ile 4,5 gündür İstanbul'da görüşüyorduk. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Fikirlerini düşüncelerini söylediler. Ben de çalışma şeklimizi anlattım. Güzel bir şekilde orta noktada buluştuk. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur ve büyük başarılara imza atarız." diye konuştu.

"MOURİNHO'NUN GELMESİ ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK BÜYÜK BİR ADIM OLDU"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a getirerek, sözleşme imzaladığı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini paylaşan Mehmet Topal, "İspanya'da Mourinho ile karşılıklı oynama fırsatımız olmuştu. Biz rakip olarak yedek kulübesinde onun gibi üst seviye bir hoca gördüğümüzde ister istemez tüyleriniz diken diken olabiliyor. Bizim ülkemiz için de çok büyük bir adım oldu. Türk futbolunu geliştirmeleri için, Türk futbolundaki bazı şeyleri düzeltmeleri için onları biraz daha rahat bırakabilirsek Türk futboluna çok ciddi dokunuşları olacaktır." cümlelerine yer verdi.

"MİLLİ TAKIM İÇİN HER ZAMAN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"



EURO 2024'de F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuyla ilgili Mehmet Topal, şunları söyledi:

"Genç ve kaliteli bir kadroya sahibiz. Ülke olarak onlardan beklentimiz; büyük dereceler elde etmeleridir. Bizler de her zamana sonuna kadar destekçileri olacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa Milli Takım için sonuna kadar her zaman yapmaya hazırız."

"MÜKEMMEL YETENEKLİ OYUNCULARA YARI FİNAL, FİNAL OYNAMAK YAKIŞIR"



A Milli Takım'ın EURO 2024'te yarı final ya da final oynayabilme kapasitesi olduğunu aktaran 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçmiş yıllarda bu konularla ilgili hep öngörüler yapıyorduk ama olmuyordu. Bu seneyi, bu turnuvada öyle bir öngörü belirtmek istemiyorum. Oradaki kardeşlerimize, oyuncularımıza güvenimiz sonsuzdur. Onlar finale, yarı finale gidebilecek seviyedeler yeter ki kendilerini sahaya versinler. Türk bayrağı için mücadele etsinler, zaten sonuna kadar mücadelelerini vereceklerdir. Böyle bir genç kadroya, Avrupa'da bizi temsil eden mükemmel yetenekli oyunculara yarı final, final oynamak yakışır diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK CAMİALARDA GÖREV YAPMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR, GURUR VE KEYİF OLUR"



Mehmet Topal, 'Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerde forma giymenin ardından teknik direktör olarak gelecekte bu kulüplerde görev almayı düşünür müsün?' sorusuna ise "Ben her zaman sahada futbolun doğrularını yapmaya çalıştım. Futbolculuk dönemimde kulüp için oynamaya gayret gösterdim. Şimdi aynısını teknik adamlık kariyerimde de yapacağım. Bu camialar Türkiye'nin en büyük çınarlarıdır. Diğer teknik direktörler gibi benim için de bu büyük camialarda görev yapmak büyük onur, gurur ve keyif olur." cevabını verdi.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Teknik direktörlük kariyerinde de futbolculuk döneminde olduğu gibi iyi işler yapmak istediğinin altını çizen Mehmet Topal, "Çok zor bir yola çıktık. Hayatımız ve sporculuk kariyerimiz boyunca bayrağımızı her zaman en üst seviyede temsil etmeye gayret gösterdik. Şimdi de teknik adamlık kısmında en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin." diyerek sözlerini noktaladı.