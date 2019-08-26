Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'e transfer oldu
Fenerbahçe'den karşılıklı anlaşma sonrası ayrılarak bonservisini eline alan Mehmet Topal, Başakşehir'e gidiyor.
Son olarak Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor.
A Spor'un son dakika iddiasına göre, Başakşehir yönetimi milli futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Transferin gün içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Mehmet Topal, Fenerbahçe'de 298 resmi maçta görev yapmıştı. Tecrübeli futbolcu 206'sı Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 kez gol sevinci yaşadı.
MehmetTopal, sarı-lacivertli formayı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez giydi.
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