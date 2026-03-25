Spor

Mehmet Topal Petrolul'e geri dönüyor

Petrolul Ploieşti'de Eugen Neagoe ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Mehmet Topal ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Mehmet Topal Petrolul'e geri dönüyor
Eugen Neagoe ile yollarını ayıran Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımının, teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal ile anlaştığı öne sürüldü.

Rumen basınından ProSport'un haberine göre; Türk teknik direktör şu anda İstanbul'da bulunuyor ancak cuma günü yeni takımının başında olacak. Topal'ın 26 Mart Perşembe günü akşam oynanacak olan Türkiye - Romanya maçını izleyeceği ve ertesi gün Romanya'ya gideceği belirtildi.

Haber detayında, daha önce iki dönem Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran 40 yaşındaki teknik adamın, takımın hazırlıklarından sorumlu olan fiziksel antrenör Laurentiu Marinescu ve yardımcı antrenör Catalin Grigore ile konuştuğu bazı talimatlar verdiği, cuma sabahı ise ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Bu arada Mehmet Topal'ın Türkiye'den iki yardımcı antrenörle birlikte Petrolul'e geleceği ifade edildi.

Rumen takımında üçüncü dönemine başlayacak olan Topal, daha önce 1 Temmuz 2021 - 25 Aralık 2024 ve 18 Mart 2025 - 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Petrolul Ploieşti'yi çalıştırmıştı.

