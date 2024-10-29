İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2835
  • EURO
    37,0388
  • ALTIN
    3049.84
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mehmet Topal'ın takımı kupada kazandı
Spor

Mehmet Topal'ın takımı kupada kazandı

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Agricola Borcea'yı 3-0 mağlup etti.

29 Ekim 2024 Salı 18:02 - Güncelleme:
Mehmet Topal'ın takımı kupada kazandı
ABONE OL

Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi. Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul Ploieşti, rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 40 ile 45'inci dakikada Sergiu Hanca ve 58'inci dakikada Christian Irobiso kaydetti. Öte yandan ligde oynadığı son maç olan CSMS Iaşi karşılaşmasını da 3 gol atarak 3-1 kazanan Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti'nin formda görüntüsü dikkat çekiyor.

Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçını Universitatea Craiova ile oynayacak.

MEHMET TOPAL LİGDE ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR

Türk teknik adam Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti takımıyla Romanya Ligi'nde zirve mücadelesi veriyor. Petrolul Ploieşti ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçların ardından 22 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ligin ikinci sırasında yer alıyor. Lider Universitatea Cluj'un ise 29 puanı bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.