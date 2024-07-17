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Spor

Mehmet Topal'ın takımı Petrolul Ploieşti göz doldurdu

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında kısıtlı imkanlarla takımını sahaya sürmesine rağmen üstün bir oyun sergiledi ancak sahadan beraberlikle ayrıldı.

DHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 19:31 - Güncelleme:
Mehmet Topal'ın takımı Petrolul Ploieşti göz doldurdu
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Romanya 1'inci Lig ekibi Petrolul Ploieşti, teknik direktör Mehmet Topal yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Buzau ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Ploieşti, girdiği net fırsatları değerlendirmedi. Ev sahibi ekipte ayrıca 58'inci dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Gheorghe Grozav meşin yuvarlağı dışarıya yolladı. Maç boyunca 1.54 x G (Gol Beklentisi) üreten Ploieşti, rakibine ise sadece 0.23 x Gol şanı verdi.

TRANSFER TAHTASI AÇILMADIĞI İÇİN BİRÇOK OYUNCUYU OYNATAMADI

Petrolul Ploieşti Teknik Direktörü Mehmet Topal, Buzau karşılaşmasında yaz transfer döneminde kadroya kattığı oyunculardan faydalanamadı. Kamp döneminde takımla birlikte çalışan yeni transferler Alexandru Stanica, Ricardinho, Tidiane Keita, Alexandru Mateiu ve Alexandru Tudorie, transfer tahtası açılmadığı için listeye eklenemedi ve bu sebepten dolayı ilk maçta forma giyemedi. Toplamda 9 as oyuncusundan yoksun kalan ve genç takımdan takviyelerle sahaya çıkan Mehmet Topal'a 100. yılını kutlayan taraftarlar büyük destek verip tribünleri doldurdu.

Transfer tahtasının açılmasını bekleyen Mehmet Topal, kadroya katılan oyuncuların performansıyla birlikte daha iyi bir oyun sergileyeceklerine ve hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor.

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