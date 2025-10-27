İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

Mehmet Türkmen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görev alacak

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında görev alacak.

Mehmet Türkmen UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görev alacak
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, 28 Ekim-4 Kasım 2025 tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup müsabakalarında görev alacak. Turnuvada Slovakya, İsviçre, Bulgaristan ve San Marino yer alacak.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 28 Ekim - 4 Kasım 2025 tarihleri arasında Slovakya'da düzenlenecek. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, şampiyona elemelerinin 10. Grup müsabakalarında görev alacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Anıl Usta da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

