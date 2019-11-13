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Mehmetçik, Resulayn'da çocuklarla top oynadı

Barış Pınarı Harekatı’yla sınırı terörden temizleyen TSK, zor günler geçiren bölge halkı için de moral ve motivasyon kaynağı oldu.

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Resulayn’ı terörden temizleyen Türk askeri çocukları eğlendirmeyi de ihmal etmiyor. Mehmetçik, ilçede çocuklarla birlikte top oynadı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyada paylaştığı karelerde şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Mehmetçiğimiz Resulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor.”

Başkan Erdoğan´ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntüler

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