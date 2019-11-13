Mehmetçik, Resulayn'da çocuklarla top oynadı
Barış Pınarı Harekatı’yla sınırı terörden temizleyen TSK, zor günler geçiren bölge halkı için de moral ve motivasyon kaynağı oldu.
Resulayn’ı terörden temizleyen Türk askeri çocukları eğlendirmeyi de ihmal etmiyor. Mehmetçik, ilçede çocuklarla birlikte top oynadı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyada paylaştığı karelerde şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Mehmetçiğimiz Resulayn’da güvenliği sağlamanın yanı sıra geçirdikleri zor günleri unutmaları için bölgede bulunan çocukların oyunlarına da eşlik ediyor.”
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