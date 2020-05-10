İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Meisa Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı iptal edildi
Spor

Meisa Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı iptal edildi

Antalya'da Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı'nın bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

IHA10 Mayıs 2020 Pazar 10:17 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:17
ABONE OL

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı küresel salgın dolayısıyla iptal edildi. Kaş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “15 yıldır yapılan ve bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmiştir. Organizasyonun iki ülke arasında düzenlenmesi, ülkemizin de içinde bulunduğu durum ve Yunanistan’ın Meis Adası’na girişleri askıya alması nedeniyle yüzme yarışı yapılmayacaktır” denildi.

2 ÜLKE 1 YARIŞ

Türkiye’nin dünyaya tanıtılması açısından önemli bir yere sahip olan Açık Deniz Yüzme Yarışı, Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası’nda başlayıp, dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri olan Kaş’ta sona eriyor. Bu kapsamda yarışa katılan sporcular sabah saatlerinde teknelerle Kaş’tan yarışın başlama noktası Meis Adası’na götürülüyor. Hazırlıkların ardından Kaş ve Meis Adası’nın temsilcileri yarışın startını veriyor. 7.1 kilometre uzunluğundaki zorlu ve keyifli açık su yüzme yarışında sporcular dostluğa kulaç atıyor.

Yozgat'ta vidanjörün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.