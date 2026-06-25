İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5224
  • EURO
    52,993
  • ALTIN
    5960.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Meksika, adını son 32'ye yazdırdı

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Çekya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Meksika, adını son 32'ye yazdırdı
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında ev sahibi Meksika ile Çekya karşı karşıya geldi.

Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamazken soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Meksika, 55. dakikada Mateo Chavez'in golüyle öne geçti.

Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Julian Quinones, 61. dakikada farkı ikiye çıkardı.

90+4. dakikada Alvaro Fidalgo sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Meksika sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Javier Aguirre'nin öğrencileri grup aşamasını 3'te 3 yaparak 9 puanla lider tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

MEKSİKA RAKİBİNİ BEKLİYOR

İlk iki maçında Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore'yi ise 1-0 mağlup eden ev sahibi ekip, grup liderliğini ikinci hafta sonunda garantilemişti. Meksika, son 32 turunda C, E, F, H veya I Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

ÇEKYA VEDA ETTİ, GÜNEY AFRİKA TURLADI, GÜNEY KORE BEKLEMEDE

Miroslav Koubek yönetimindeki Çekya ise 1 puanla A Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

A Grubu'nun diğer maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Güney Afrika 4 puanla ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükselirken, Güney Kore 3 puanla üçüncü sırada yer aldı ve en iyi üçüncüler arasına kalabilmek için diğer grupların sonuçlarını beklemeye başladı.

OCHOA 4. DÜNYA KUPASI'NDA SAHNE ALDI

Meksika'nın efsane kalecisi Guillermo Ochoa, 78. dakikada oyuna girerek Dünya Kupası kariyerindeki bir ilki daha yaşadı.

40 yaşındaki file bekçisi, 2014, 2018 ve 2022'nin ardından 2026'da da forma giyerek Dünya Kupası'nda dört farklı turnuvada görev yaptı. Ochoa, ayrıca Meksika'nın Dünya Kupası kadrosuna altıncı kez dahil olma başarısını gösterdi.

ÇEKYA GALİBİYET GÖREMEDİ

Çekya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı galibiyet alamadan tamamladı.

Avrupa temsilcisi grup aşamasında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Dünya Kupası grup etabını en son 1982 yılında da galibiyet elde edemeden tamamlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te faciaya ramak kala! Beton blok böyle yere çakıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.