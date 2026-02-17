İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7293
  • EURO
    51,7227
  • ALTIN
    6907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Meksika'da Edson Alvarez krizi

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in ameliyat olma ihtimali Meksika'da infiale neden oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 15:11 - Güncelleme:
Meksika'da Edson Alvarez krizi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Meksikalı yıldızın son olarak ayak bileğinden geçirdiği sakatlık ise ülkesinde endişeleri artırdı.

MEKSİKA'DA EDSON ALVAREZ GERİLİMİ

Edson Alvarez'in ameliyat olma ihtimali Meksika'da infial yarattı. Ülke basınında çıkan haberlere göre Meksika Milli Takımı, Edson Alvarezi'in durumunu yakından incelemek ve ameliyat olmasını önlemek amacıyla uzmanlar gönderdi.

KARAR WEST HAM'DA

Meksikalı yıldızın ameliyat olup olmama kararının West Ham'a ait olduğu hatırlatılırken, milli takım yetkililerinin bunun bir ayak bileği sakatlığı olduğu için operasyona gerek duyulmayacağından emin oldukları aktarıldı.

AMELİYAT OLURSA DÜNYA KUPASINI KAÇIRACAK

Edson Alvarez'in ameliyat olması halinde 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmasının neredeyse kesin olduğu haber detayında yer aldı. Deneyimli futbolcunun ayak bileğindeki şiddetli ağrılar devam ettiği için Fenerbahçe'de düzenli forma giyemediği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.