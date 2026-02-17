Meksika'da Edson Alvarez krizi

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Meksikalı yıldızın son olarak ayak bileğinden geçirdiği sakatlık ise ülkesinde endişeleri artırdı.

MEKSİKA'DA EDSON ALVAREZ GERİLİMİ

Edson Alvarez'in ameliyat olma ihtimali Meksika'da infial yarattı. Ülke basınında çıkan haberlere göre Meksika Milli Takımı, Edson Alvarezi'in durumunu yakından incelemek ve ameliyat olmasını önlemek amacıyla uzmanlar gönderdi.

KARAR WEST HAM'DA

Meksikalı yıldızın ameliyat olup olmama kararının West Ham'a ait olduğu hatırlatılırken, milli takım yetkililerinin bunun bir ayak bileği sakatlığı olduğu için operasyona gerek duyulmayacağından emin oldukları aktarıldı.

AMELİYAT OLURSA DÜNYA KUPASINI KAÇIRACAK

Edson Alvarez'in ameliyat olması halinde 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmasının neredeyse kesin olduğu haber detayında yer aldı. Deneyimli futbolcunun ayak bileğindeki şiddetli ağrılar devam ettiği için Fenerbahçe'de düzenli forma giyemediği belirtildi.