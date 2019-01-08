Meksika'da Gerardo Martino dönemi
Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Arjantinli Gerardo Martino getirildi.
Meksika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlükten ayrılan Juan Carlos Osorio'nun yerine 56 yaşındaki Martino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Martino, geçen sezon görev yaptığı Atlanta United'ı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğuna taşımıştı.
(AA)
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