Meksika'da tribünde vahşet! 22 yaralı...

DHA 6 Mart 2022 Pazar 14:35 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 14:35

Meksika Clausura'nın 9'uncu haftasında Queretaro, Atlas'ı konuk etti. Deplasman ekibi 29'uncu dakikada Julio Furch'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken karşılaşmanın 63'üncü dakikasında iki takım taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. Olayların daha da şiddetlenmesi sonucunda ise kaçmak isteyen taraftarların saha içerisine girmesiyle birlikte kavga saha içerisine de sıçradı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre savunmasız kalmış birçok insanın şiddete maruz kaldığı ve kavgaların çok şiddetli olduğu görüldü. Queretaro Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre tamamının erkek olduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edilirken bu kişilerden 9'unun hastaneye kaldırıldığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu açıklamanın ardından Queretaro Valisi Mauricio Kuri, yaptığı açıklamada, herhangi bir kişinin yaşamını yitirmediği konusunda güvence verirken Meksika basınında yer alan haberlere göre ise çıkan kavgada birçok kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

MAÇLAR ERTELENDİ

LIGA BBVA MX İcra Başkanı Mikel Arriola, Quretaro - Atlas maçında yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada ligin 9'uncu haftasında oynanması planlanan 3 karşılaşmanın ertelendiğini belirtti. Arriola ayrıca yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirterek stadyumdaki güvenlikten sorumlu olan kişilerin cezalandırılacağını vurguladı.

KULÜPLERDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Queretaro ve Atlas kulüpleri resmi sosyal medya hesaplarından açıklama paylaştı. Queretaro Kulübü, meydana gelen olayları şiddetle kınadığını belirtirken sorumluların bulunması için yetkililerle tam iletişim ve koordinasyon halinde olduklarını vurguladı. Atlas Kulübü ise açıklamasında yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu belirterek sorumluların bulunmasını ve yasaların bu konuda tüm gücünü kullanmasını talep etti.