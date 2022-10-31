Meksika'da zafer Max Verstappen'in!

Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Meksika GP'de kazanan yine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Hali hazırda şampiyonluğunu ilan eden Verstappen'in birinci sırada bitirdiği yarışta, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ikinci. yine Red Bull pilotu Sergio Perez üçüncü, Mercedes pilotu George Russell dördüncü, Ferrari pilotu Carlos Sainz beşinci ve yine Ferrari pilotu Charles Leclerc altıncı oldu.

VERSTAPPEN'DEN REKOR

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen, bu sezon 14. kez yarışı en önde bitirerek Michael Schumacher'e ait olan rekoru kırmış oldu.