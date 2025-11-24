Melih Mahmutoğlu, 5000 sayı barajını aştı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Bursaspor Basketbol'u 92-84 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
5000 SAYI BARAJINI AŞTI
Tecrübeli şutör, maç boyunca ürettiği 11 sayıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5000 sayı barajını aştı.
Fenerbahçe formasını uzun yıllardır başarıyla terleten Mahmutoğlu, bu istatistikle birlikte Türkiye Basketbol Süper Ligi tarihinde bu seviyeye ulaşan oyuncular arasına adını yazdırdı.