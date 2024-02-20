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Spor

Melih Mahmutoğlu: Başaracak güçteyiz

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile oynayacakları maçlardan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

IHA20 Şubat 2024 Salı 19:34 - Güncelleme:
Melih Mahmutoğlu: Başaracak güçteyiz
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleler öncesi milliler için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Milli takımda olmaktan dolayı hepimiz gururluyuz. Çok önemli 2 tane maçımız var. Özellikle İtalya ile karşılaşacağımız müsabaka bizim için çok değerli olacak. Çünkü böyle bir maçı kazanmaya, takım ve basketbol camiası olarak ihtiyacımız var. Takım olarak bizi ileriye götürecek bir maç. Tabii ki İtalya da güçlü bir kadro ile karşımızda olacak. Bunu da başaracak güçteyiz. İyi de bir kadroya sahibiz. Zamanla daha iyi bir takım olacağız. İki maçlık bu süreci 2'de 2 yaparak geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İtalya deplasmanı sonrası İzlanda ile iç sahada güzel bir ortamda mücadele edeceklerinden şüphesinin olmadığını dile getiren Mahmutoğlu, "Evimizde oynayacağımız İzlanda maçında da güzel bir ev sahibi ortamı olacağından da eminim. Takımdaki tüm oyuncular için verimli bir süreç geçmesini umuyorum. NBA haricinde tüm oyuncuların bizimle olacak olması da maçlardaki kaliteyi de arttıracaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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