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Spor

Melih Mahmutoğlu: Bu mücadeleyi kazanarak evimize dönmek istiyoruz

Fenerbahçe Beko'nun başarılı kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Euroleague play-off turu ikinci maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2023 Perşembe 23:31 - Güncelleme:
Melih Mahmutoğlu: Bu mücadeleyi kazanarak evimize dönmek istiyoruz
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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Euroleague play-off turu ikinci maçında oynayacakları Olympiakos maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Serinin ikinci maçını kazanarak eve dönmek istediklerini dile getiren Kaptan Melih Mahmutoğlu, "İlk maçın önemli bölümünü iyi oynasak da üçüncü çeyrekte geriye düştük. İlk karşılaşmadaki hatalarımızdan dersler çıkarıp ikinci maçta daha iyi oynamaya çalışacağız. Play-off'tayız ve adım adım ilerleyecek, her maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu mücadeleyi kazanarak evimize dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 34 maçta 19 galibiyet , 15 mağlubiyet aldı.

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