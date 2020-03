Melih Mahmutoğlu: ''Koronavirüse Valencia maçı neden oldu''

27 Mart 2020 Cuma 19:14 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 19:14

Fenerbahçe Beko'nun ve A Milli Basketbol Takımının oyuncusu Melih Mahmutoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mahmutoğlu, koronavirüsün yarattığı durum üzerine ve koronavirüsten etkilenen Fenerbahçe Beko'nun son durumu hakkında, beIN Manşet programında yorumlarda bulundu.

"VALENCIA MAÇI NEDEN OLDU"

Fenerbahçe Beko'daki son durumu anlatan Melih Mahmutoğlu; "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Valencia maçı, büyük ihtimalle bizim sonucumuzu etkiledi diye düşünüyoruz. Benim testim negatif çıktı. Evdeyiz. Söylenenlere uymaya çalışıyoruz. Hayatımız hareketli geçiyordu. Bize bütün gün evde oturmak biraz farklı geliyor. Evde çalışıyoruz ama çok düşük bir tempo. Evde oturup hijyene dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Salgının yarattığı psikolojik durum hakkında Melih Mahmutoğlu; "Tüm dünya bunu yaşıyor. Nasıl bir geri dönüş sağlayacağız. Psikolojimiz nasıl olacak bilmiyorum. Ligler oynanmayacak gibi görünüyor. Çok zor. Hep pozitif kalmaya çalışıyoruz. Film izliyoruz, yemek yapmayı öğrendim. Bir şekilde pozitif kalmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç, herkes için, tüm dünya için. Bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz." sözlerini sarf etti.

29 yaşındaki Mahmutoğlu sözlerine; "Sezonun en önemli maçlarında sürekli hastalıklar yaşıyorduk. Ateşi çıkanlar oldu. Son 1 aya kadar hep yaşıyorduk. Antrenmanlara çıkamıyordu. Takımdaki herkes son 1 ayda sırayla hasta oldu. Valencia maçı sırasında durum ciddi değildi o kadar. Valencia'da koronavirüs vakası görüldü. Bunu aramızda konuşmuştuk. Aklımıza gelmiyordu. Maskeyle vs. uçtuk. İtalya'da maç oynadıklarını da öğrenmiştik. Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Başlayacaksa ne zaman başlarız bilmiyoruz. Görünen, 1 ay hiçbir şey olmayacak. Bu süre zor geçiyor. İptal durumunda bazı sıkıntılı süreçler olacak maddi ve manevi. Neler olacağını çok fazla kestiremiyoruz." diyerek devam etti.

"EVDE KALALIM, İZOLE OLALIM"

Fenerbahçe'nin gard oyuncusu sözlerini bitirirken evde kalmanın önemine; "Takım arkadaşlarımla ve başkanla görüşüyorum. Her şey bittiğinde oturulur, güzel bir karar verilir. Şu an devletimiz, Sayın Sağlık Bakanımız özverili bir şekilde çalışıyorlar. Uyarıyorlar. Ben evimdeyim, sizler de evinizde kalın. Üzüntülü haberler alıyoruz. Söylenenlere uyulmuyor. Bu çok ciddi bir vaka. Avrupa'da neler olduğunu görüyoruz. Gidişat kötü orada. Bizde de gidişat kötü olmasın. Sevdiklerimizle telefonla görüşelim. Biz ülke olarak her şeyin üstesinden geldik. Bunun da üstesinden en güzel şekilde geliriz. Evlerimizden çıkmayalım. Olabildiğince izole olalım." sözleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçe Beko'da teknik ekip ve oyuncular arasından 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.