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Spor

Meliha Diken yeniden Eczacıbaşı Dynavit'te

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, daha önce de formasını giyen başarılı smaçör Meliha Diken'i yeniden kadrosuna kattı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Meliha Diken yeniden Eczacıbaşı Dynavit'te
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, daha önce de formasını giyen milli smaçör Meliha Diken'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha Diken'i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 31 yaşındaki voleybolcu ise "Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan Bosna Hersek asıllı Türk oyuncu İlbank, VakıfBank ve son olarak Fenerbahçe Medicana formasını giydi.


  • meliha diken
  • Eczacıbaşı Dynavit
  • transfer

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