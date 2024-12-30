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Spor

Melikgazi 3 sayı farkla kazandı

Melikgazi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında sahasında konuk ettiği BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Melikgazi 3 sayı farkla kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde BOTAŞ'ı 67-64 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Samet Biner

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (5), Dangerfield (10), Doğa Adıcan (5), Gonca Karataş (2), Meltem Avcı, Powers (20), Diallo (8), Fall (17)

BOTAŞ: Cuic (3), Rana Uçar, Işık Su Güven, Büşra Akbaş (12), Gülşah Duman Bıçakçı (5), Melike Yalçınkaya, Dantas (18), Cave (18), Allen (8)

Periyotlar:

1. Periyot: 17-19 (Botaş lehine)

Devre: 26-37 (Botaş lehine)

3. Periyot: 46-53 (Botaş lehine)

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • BOTAŞ
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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