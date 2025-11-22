İSTANBUL 22°C / 14°C
Melikgazi Basketbol taraftarı maçı ücretsiz izleyecek

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Nesibe Aydın arasında oynanacak olan Kadınlar BasketbolSüperLigi 7. hafta maçını taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

22 Kasım 2025 Cumartesi 13:09
Halkbank Kadınlar BasketbolSüperLigi'ne verilen 1 haftalık milli maç arası sona erdi. Ligde Kayseri'yi temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın bir haftalık aradan sonra parkeye çıkacak. Sarı-kırmızılı Kayseri ekibi, ligin 7. hafta karşılaşmasında yarın kendi evinde Nesibe Aydın ekibini konuk edecek.KadirHas Spor Salonu'nda oynanacak olan önemli mücadele saat 16.00'da başlayacak.Maç öncesinde Melikgazi Kayseri Basketbol topladığı 8 puan ile 8. sırada yer alırken, misafir ekipNesibe Aydın ise topladığı 9 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Karşılaşmayı ise spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek.

