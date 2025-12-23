Melikgazi Basketbol'dan taraftara jest! 12. hafta maçı ücretsiz

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; iki haftalık aradan sonra lige dönüyor. Melikgazi Kayseri Basketbol, aranın ardından sonra parkeye çıkacak. Sarı kırmızılı Kayseri ekibi; ligin 12. hafta karşılaşmasında yarın kendi evinde Dardanel Çanakkale Belediyespor ekibini konuk edecek. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak olan önemli mücadele 24 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ahmetmurat Arıkanlı, HasanOk ve İsmail Bayram hakem üçlüsü yönetecek.

Maç öncesinde Melikgazi Kayseri Basketbol topladığı 13 puan ile 8. sırada yer alırken, misafir ekip Dardanel Çanakkale Belediyespor ise topladığı 11 puan ile 10. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek.