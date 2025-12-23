İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8309
  • EURO
    50,6481
  • ALTIN
    6178.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Melikgazi Basketbol'dan taraftara jest! 12. hafta maçı ücretsiz
Spor

Melikgazi Basketbol'dan taraftara jest! 12. hafta maçı ücretsiz

Melikgazi Kayseri Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor arasında oynanacak olan Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçını taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

IHA23 Aralık 2025 Salı 10:39 - Güncelleme:
Melikgazi Basketbol'dan taraftara jest! 12. hafta maçı ücretsiz
ABONE OL

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; iki haftalık aradan sonra lige dönüyor. Melikgazi Kayseri Basketbol, aranın ardından sonra parkeye çıkacak. Sarı kırmızılı Kayseri ekibi; ligin 12. hafta karşılaşmasında yarın kendi evinde Dardanel Çanakkale Belediyespor ekibini konuk edecek. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak olan önemli mücadele 24 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ahmetmurat Arıkanlı, HasanOk ve İsmail Bayram hakem üçlüsü yönetecek.

Maç öncesinde Melikgazi Kayseri Basketbol topladığı 13 puan ile 8. sırada yer alırken, misafir ekip Dardanel Çanakkale Belediyespor ise topladığı 11 puan ile 10. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı spor severler ücretsiz olarak izleyebilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.