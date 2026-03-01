Melikgazi Basketbol'un Play-Off'taki rakibi Fenerbahçe

Bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlayamayan ancak ardından yaptığı transferler ile toparlanarak adını Play-Off'a yazdırarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol'da Play-Off ilk eşleşmesinin hazırlıkları tamamladı. Kayseri temsilcisi, ligi ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Şampiyonluk yolunda Play-Off ilk eşleşmesi İstanbul'da başlayacak. İki takım arasındaki ilk maç 2 Mart Salı günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 13.00'de oynanacak. İkinci maç ise 3 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda 13.00'de başlayacak. Seri bir ekibin galibiyetlerde 2-0 üstünlüğü yakaladığında bitecek ve yarı finale çıkan belirlenmiş olacak.