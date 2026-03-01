İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Melikgazi Basketbol'un Play-Off'taki rakibi Fenerbahçe
Spor

Melikgazi Basketbol'un Play-Off'taki rakibi Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Ligi 8. sırada tamamlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off hakkı elde ederken rakibi Fenerbahçe Opet oldu.

IHA1 Mart 2026 Pazar 12:06 - Güncelleme:
Melikgazi Basketbol'un Play-Off'taki rakibi Fenerbahçe
ABONE OL

Bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlayamayan ancak ardından yaptığı transferler ile toparlanarak adını Play-Off'a yazdırarak şampiyonluk iddiasını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol'da Play-Off ilk eşleşmesinin hazırlıkları tamamladı. Kayseri temsilcisi, ligi ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet ile eşleşti. Şampiyonluk yolunda Play-Off ilk eşleşmesi İstanbul'da başlayacak. İki takım arasındaki ilk maç 2 Mart Salı günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 13.00'de oynanacak. İkinci maç ise 3 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda 13.00'de başlayacak. Seri bir ekibin galibiyetlerde 2-0 üstünlüğü yakaladığında bitecek ve yarı finale çıkan belirlenmiş olacak.

  • Melikgazi Basketbol
  • play off
  • Fenerbahçe Opet

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.