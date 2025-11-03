Melikgazi Kayseri 3 maç sonra kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 72-57'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar üç maç aradan sonra kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Abdullah Koputan, Musa Onur Savaş, Furkan Keseratar
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 22, Williams 9, Merve Arı 17, Merve Aygül, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 15
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 1, Damla Gezgin 6, Kübra Arat 8, Banu Şimşek, Shields 9, Dillard 3, Anigwe 16, Fraser 14
Periyotlar:
1.periyot: 22- 17 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 43 - 32 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.periyot: 60 - 45 (Melikgazi Kayseri lehine)