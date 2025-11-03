İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Melikgazi Kayseri 3 maç sonra kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği OGM Ormanspor'u 72-57'lik skorla mağlup etti.

3 Kasım 2025 Pazartesi 10:40
Melikgazi Kayseri 3 maç sonra kazandı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 72-57'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar üç maç aradan sonra kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Abdullah Koputan, Musa Onur Savaş, Furkan Keseratar

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 22, Williams 9, Merve Arı 17, Merve Aygül, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 15

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 1, Damla Gezgin 6, Kübra Arat 8, Banu Şimşek, Shields 9, Dillard 3, Anigwe 16, Fraser 14

Periyotlar:

1.periyot: 22- 17 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 43 - 32 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.periyot: 60 - 45 (Melikgazi Kayseri lehine)

  • Melikgazi Kayseri
  • OGM Ormanspor
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

