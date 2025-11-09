İSTANBUL 23°C / 14°C
Melikgazi Kayseri 4. kez mağlup oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; bu sezon ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

9 Kasım 2025 Pazar 11:04
Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığı ÇBK Mersin'e 83-70 kaybetti. Bir maç sonra kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 8 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Basketbol ve OGM Ormanspor'u yenerken, BOTAŞ, Galatasaray, Beşiktaş ve ÇBK Mersin'e ise kaybetti.

Sarı kırmızılılar milli aranın ardından evinde Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

  • Melikgazi Kayseri
  • mağlubiyet
  • basketbol

