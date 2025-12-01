İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Melikgazi Kayseri 6. kez kaybetti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı Emlak Konut'a 84-71 kaybetti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmandan 1 puanla döndü. Ligde geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 10 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol; Dardanel Çanakkale Basketbol ve OGM Ormanspor'u yenerken, BOTAŞ, Galatasaray, Beşiktaş, ÇBK Mersin, Nesibe Aydın, Emlak Konut'a ise kaybetti.

Melikgazi Kayseri ligin 9. haftasında evinde Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

