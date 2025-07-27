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Spor

Melikgazi Kayseri, Ana Maria Filip transferini duyurdu

Melikgazi Kayseri Basketbol; Rumen asıllı Fransız oyuncu Ana Maria Filip'i kadrosuna kattı.

IHA27 Temmuz 2025 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri, Ana Maria Filip transferini duyurdu
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol transferlerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar; dış transferde 1989 doğumlu tecrübeli pivot Ana Maria Filip'i transfer etti. Son olarak Tango Bourges Basket forması giyen başarılı oyuncu 2025-2026 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek. 1,94 boyundaki Rumen asıllı Fransız oyuncu Ana Maria Filip, Ağustos ayında Kayseri'ye gelecek ve yeni takımı ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Mücadeleye yeni bir güç katılıyor, önümüzdeki güçlü sezon için bol şans" denildi.

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