Melikgazi Kayseri ayrılığı duyurdu

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da ayrılık. Sarı kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı İrlandalı oyuncu Alice Kunek ile yollarını ayırdı. Ligin 14. haftasında Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında Melikgazi Kayseri Basketbol'a veda eden Alice Kunek ardından Türkiye'den ayrıldı. Alice Kunek bu sezon sarı kırmızılı forma altında 6 maçta forma giydi. 6 maça çıkan Alice Kunek 120 sayı üretirken 11 asistlik performans sergiledi.

Kulüp Başkanı Yakup Yüksel; başarılı oyuncuya çiçek takdim ederek hizmetleri için teşekkür etti.