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Spor

Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti.

AA29 Aralık 2024 Pazar 19:27 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 67-64'lük skorla mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Samet Biner

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 10, Doğa Adıcan 5, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı, Powers 20, Diallo 8, Fall 17

BOTAŞ: Cuic 3, Rana Uçar, Işık Su Güven, Büşra Akbaş 12, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Melike Yalçınkaya, Dantas 18, Cave 18, Allen 8

1. Periyot: 17-19

Devre: 26-37

3. Periyot: 46-53

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • ING Kadınlar Basketbol
  • BOTAŞ

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