Spor

Melikgazi Kayseri deplasmanda kaybetti

Melikgazi Kayseri, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Beşiktaş'a 84-75 mağlup oldu.

IHA4 Ocak 2026 Pazar 17:03 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri deplasmanda kaybetti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 84-75 mağlup oldu.

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Sami Whitcomb 10, Maria Fasaula 25, Brianna Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Mamignan Toure 14

Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield 33, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Charli Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

Periyotlar:

1. Periyot: 19-24 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 41-42 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 68-66 (Melikgazi Kayseri lehine)

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Beşiktaş BOA
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

