19 Ekim 2025 Pazar
Spor

Melikgazi Kayseri deplasmanda mağlup

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olan Melikgazi Kayseri Basketbol, 75-52'lik skorla mağlup oldu.

IHA19 Ekim 2025 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri deplasmanda mağlup
ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olan Melikgazi Kayseri Basketbol, salondan 75-52 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Candemir Tabak, Furkan Köse

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Williams 7, Sude Yılmaz 5, Derin Erdoğan 10, Zeynep Şevval Gül, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 1, Elif Bayram 4, Gökşen Fitik 11, Sehernaz Çidal 2, Juhasz 10, Kuier 8

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 13, Doğa Adıcan 2, Merve Uygül, Williams 8, Merve Arı 2, Filip 8, Feray Dalkılıç

Periyotlar:

1. Periyot: 19-18 (Galatasaray lehine)

Devre: 41-37 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 56-41 (Galatasaray lehine)

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
