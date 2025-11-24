İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Melikgazi Kayseri evinde mağlup

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri, sahasında konuk ettiği Nesibe Aydın'a 81-73'lük mağlup oldu.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri evinde mağlup
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı, sahasında karşılaştığı Nesibe Aydın'a 81-73 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 21, Dangerfield 14, Williams 21, Doğa Adxan, Merve Arı 7, Merve Aygül 2, Meltem Avcı Yılmaz 4, Collier 4

Nesibe Aydın: Davis 22, Bone 16, Elif, Büşra 7, Melike 4, Green 12, Turner2, Yağmur Aysude 18

1. Periyot: 18-21 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 42-40 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 53-60 (Nesibe Aydın lehine)

