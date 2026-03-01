İSTANBUL 9°C / 3°C
  • Spor
  • Melikgazi Kayseri ligi 8. sırada tamamladı
Spor

Melikgazi Kayseri ligi 8. sırada tamamladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri, 22 haftalık lig maratonunu 8. sırada tamamladı.

IHA1 Mart 2026 Pazar 11:41 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonu 8.sırada tamamladı. Sezona büyük umutlar ile başlayan Melikgazi Kayseri Basketbol sadece 6 galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar Dardanel Çanakkale Belediyespor (2), OGM Ormanspor (2), Kocaeli Kadın Basketbol (2) takımlarını mağlup etti. Aldığı 6 galibiyeti aynı takımlara karşı alan Melikgazi Kayseri Basketbol kalan takımlara iki maçta da mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar, oynadığı 22 maçta 6 kez kazanıp 14 kez kaybederek sezonu 26 puanla noktaladı.

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

