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Spor

Melikgazi Kayseri, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı.

IHA11 Haziran 2024 Salı 10:38 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı
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Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi ikinci transferini gerçekleştirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol; Meltem Avcı'yı transfer etti. Yeni sezon öncesi kolları sıvayan sarı kırmızılılar, geçen sezon ÇBK Mersin forması giyen 1997 doğumlu Meltem Avcı'yı renklerine bağladı. Geride kalan sezon ÇBK Mersin forması giyen Meltem Avcı ligde 24 maçta forma giyerken 88 sayı üretti.

Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da forma giyecek olan başarılı oyuncu Meltem Avcı'nın, ilerleyen günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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