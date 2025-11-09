İSTANBUL 23°C / 14°C
Spor

Melikgazi Kayseri, Mersin deplasmanından mağlup döndü

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda ÇBK Mersin'e 80-73 mağlup oldu.

IHA9 Kasım 2025 Pazar 09:10 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri, Mersin deplasmanından mağlup döndü
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat

ÇBK Mersin : Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 10, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş 15, Juskaite 12, Burke 16, Eslem Güler 2, Razheva 7, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15

Melikgazi Kayseri Basektbol: Dangerfield 28, Williams 14, Doğa Adıcan 8, Merve Arı 6, Merve Uygül 6, Idıl Türk, Ana Maria Fılıp 2, Meltem Avcı Yılmaz 6

1. Periyot: 16-14 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 39-32 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 61-51(ÇBK Mersin lehine)

  • Kadınlar Basketbol Ligi
  • ÇBK Mersin
  • Melikgazi Kayseri

