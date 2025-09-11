İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Melikgazi Kayseri Özge Bilgin ile yeniden anlaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, iç transferde Özge Bilgin ile yeniden anlaştı.

Melikgazi Kayseri Özge Bilgin ile yeniden anlaştı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, transferlerine devam ediyor. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kuran sarı-kırmızılılar iç transferde başarılı oyuncu Özge Bilgin ile yeniden anlaşma sağladı. Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giymeye devam edecek olan Özge Bilgin takımına katkı sağlamak istiyor.

Kariyerine Melikgazi Kayseri Basketbol forması altında başlayan ve uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Özge Bilgin yeni sezonda yola devam edecek.

