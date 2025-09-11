Melikgazi Kayseri, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda başantrenör Emre Özsarı yönetimindeki idmanda tüm takım hazır bulundu.

Özsarı, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezondan 4-5 oyuncuyla bu yıl devam edeceklerini ve bunun kendileri açısından avantajlı bir durum olduğunu belirterek, "Bu hafta itibarıyla tüm yabancı oyuncularımız takıma katıldı. Tam kadro çalışmalara başladık. Lig başlamadan önce hem Erciyes Cup'a hem de Fenerbahçe'nin düzenleyeceği bir hazırlık turnuvasına katılacağız. Bu hazırlık turnuvaları kendimizi görmemizi ve buna göre rotasyon geliştirmemizi sağlayacak." dedi.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un ligin en iyi ekiplerinden biri olduğunu savunan Özsarı, şunları kaydetti:

"Mücadele gücü yüksek, koşan, kazanma hırsız olan bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz. Seyircilerimize, mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan bir ekip izleteceğimizi söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen seneki gibi mütevazı bir bütçeyle transfer yaptık. Bu mütevazı kadroyla geçen seneki gibi başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Öte yandan, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Antrenman öncesinde yapılan törende konuşan Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, takımın tam kadro hazır olduğunu belirterek, lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydetti.