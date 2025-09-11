İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2958
  • EURO
    48,5939
  • ALTIN
    4825.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Melikgazi Kayseri, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Melikgazi Kayseri, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, sezon hazırlıklarına devam etti.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri, sezon hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda başantrenör Emre Özsarı yönetimindeki idmanda tüm takım hazır bulundu.

Özsarı, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezondan 4-5 oyuncuyla bu yıl devam edeceklerini ve bunun kendileri açısından avantajlı bir durum olduğunu belirterek, "Bu hafta itibarıyla tüm yabancı oyuncularımız takıma katıldı. Tam kadro çalışmalara başladık. Lig başlamadan önce hem Erciyes Cup'a hem de Fenerbahçe'nin düzenleyeceği bir hazırlık turnuvasına katılacağız. Bu hazırlık turnuvaları kendimizi görmemizi ve buna göre rotasyon geliştirmemizi sağlayacak." dedi.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un ligin en iyi ekiplerinden biri olduğunu savunan Özsarı, şunları kaydetti:

"Mücadele gücü yüksek, koşan, kazanma hırsız olan bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz. Seyircilerimize, mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan bir ekip izleteceğimizi söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen seneki gibi mütevazı bir bütçeyle transfer yaptık. Bu mütevazı kadroyla geçen seneki gibi başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Öte yandan, Melikgazi Kayseri Basketbol ile Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Antrenman öncesinde yapılan törende konuşan Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, takımın tam kadro hazır olduğunu belirterek, lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydetti.

  • Melikgazi Kayseri
  • Basketbol Süper Ligi
  • sezon hazırlıkları

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.