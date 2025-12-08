İSTANBUL 10°C / 7°C
  • Melikgazi Kayseri yedinci mağlubiyetini aldı
Spor

Melikgazi Kayseri yedinci mağlubiyetini aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki yedinci mağlubiyetini aldı.

8 Aralık 2025 Pazartesi 09:42
Melikgazi Kayseri yedinci mağlubiyetini aldı
Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 9. haftasında evinde oynadığı Fenerbahçe'ye 93-79 kaybetti. Üst üste dördüncü mağlubiyetini alan Melikgazi Kayseri Basketbol, hanesine 1 puanla yazdırdı. Ligde geride kalan 9. hafta sonunda oynadığı 9 maçta 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 11 puan topladı. Melikgazi Kayseri Basketbol, Dardanel Çanakkale Basketbol ve OGM Ormanspor'u yenerken, BOTAŞ, Galatasaray, Beşiktaş, ÇBK Mersin, Nesibe Aydın, Emlak Konut ve son olarak da Fenerbahçe'ye kaybetti.

Melikgazi Kayseri ligin 10. haftasında deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'a konuk olacak.

  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • mağlubiyet

Popüler Haberler
