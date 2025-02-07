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Spor

Melikgazi Kayseri'de hedef galibiyet

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Emlak Konut ile karşılaşacak olan Melikgazi Kayseri Basket, galibiyet almak istiyor.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri'de hedef galibiyet
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basket, deplasmanda Emlak Konut ile karşılaşacak. Ligin 17. hafta maçında deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, üst üste ikinci galibiyetini almak amacında. Son oynadığı maçta Fenerbahçe'yi mağlup eden sarı kırmızılılar, İstanbul'da oynayacağı Emlak Konut maçını da başarıyla noktalayıp çıkışını sürdürmek hedefinde.

Emlak Konut ile Melikgazi Kayseri Basket arasındaki maç 12 Şubat'ta oynanacak. Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki maçın başlama saati 16:00 olarak açıklandı.

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