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Spor

Melikgazi Kayseri'de iç transfer: Doğa Adıcan

Basketbol Süper Lig ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol iç transferde Doğa Adıcan ile yeniden anlaştı.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 09:50 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri'de iç transfer: Doğa Adıcan
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde bir çok isimle görüşmelerini sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, geride kalan sezon takımda forma giyen Doğa Adıcan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan paylaşımda; "Yeni sezonda da beraberiz Doğa Adıcan. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

  • Basketbol Süper Ligi
  • Melikgazi Kayseri
  • Doğa Adıcan

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