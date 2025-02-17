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Spor

Melikgazi Kayseri'den rakibine ezici üstünlük

Melikgazi Kayseri Basket takımı, sahasında konuk ettiği Bodrum Basketbol takımını 93-43'lük skorla mağlup etti.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Melikgazi Kayseri'den rakibine ezici üstünlük
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Melikgazi Kayseri Basket takımı, sahasında Bodrum Basketbol takımını 93-43 yendi.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Burak Erkan, Hakkı Ünver

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (3), Crystal Dargerfield (25), Doğa Adıcan (7), Aslıhan Kaçar (1), Gonca Karataş (4), Eylül Dikmen (11), Meltem Yılmaz (7), Özge Bilgin (1), Hatice Sönmez (16), Aerial Powers (10), Sokhna Fall (8)

Bodrum Basketbol: Selin Tekin (16), İdal Yavuz (7), Sıla Tunçdemir (2), Elif Bati (2), Gizem Tüzün (12), Eslem Güler (4), Naz Şahinkanat

Periyotlar:

1.Periyot: 32-15 (Melikgazi Kayseri basketbol lehine)

2.Periyot: 60-28 (Melikgazi Kayseri basketbol lehine)

3.Periyot: 76-34 (Melikgazi Kayseri basketbol lehine)

  • Bodrum Basketbol
  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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