Melikgazi Kayseri'nin 7. hafta rakibi Çankaya Üniversitesi

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 7. haftasında yarın deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ne konuk olacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın Ankara'da Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni yenerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.
9 puanla 4. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbolda, Çankaya Üniversitesi maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Yarın Çankaya Üniversitesi ile Melikgazi Kayseri Basketbol arasında Ankara TOBB ETÜ Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.