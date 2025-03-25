Melikgazi play off ilk maçında Fenerbahçe karşısında

Ligde normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Beşiktaş Boa, Botaş, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol Play-Off oynamaya hak kazandı. Play-Off maçları yarın Fenerbahçe ile sezonu 8. sırada bitiren Melikgazi Kayseri Basketbol arasında oynanacak maç ile başlayacak. İki takım arasındaki ilk maç yarın Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak.

Maçta, Baş Hakem olarak Duhan Köyiçi görev yaparken, İsmail Binbir ile Samet Biner yardımcılıklarını üstlenecek. Eşleşmenin ikinci maçı ise 28 Mart Cuma günü Kayseri'de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde saat 15.00'da başlayacak. Seri bir ekibin galibiyetlerde 2-0 üstünlüğü yakaladığında bitecek ve yarı finale çıkan takım belirlenmiş olacak.