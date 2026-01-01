İSTANBUL 4°C / -1°C
  Melikgazi'nin çeyrek finaldeki rakibi Emlak Konut
Spor

Melikgazi'nin çeyrek finaldeki rakibi Emlak Konut

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında Melikgazi Kayseri Basketbol'un rakibi Emlak konut olacak.

1 Ocak 2026 Perşembe 15:52
Melikgazi'nin çeyrek finaldeki rakibi Emlak Konut
ABONE OL

Kadınlar Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Final heyecanına 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek. Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol'un rakibi ise Emlak Konut olacak.

Çeyrek final maçı 7 Ocak'ta Kadir Has Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut maçının galibi yarı finalde Beşiktaş BOA - Galatasaray Çağdaş Faktoring maçının galibi ile finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Türkiye Kupası Çeyrek Finali
  • Emlak Konut

