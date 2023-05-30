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Spor

Melis Demir Göztepe Voleybol'da

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, geçen sezon Karayolları Spor Kulübü'nün formasını giyen Melis Demir'i kadrosuna kattı.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 09:52 - Güncelleme:
Melis Demir Göztepe Voleybol'da
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Göztepe, TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, libero mevkiinde oynayan Melis Demir'i renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Libero pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu oyuncu Melis Demir ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Melis Demir'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu, daha önce kariyerinde Karşıyaka, Bolu Belediye, Mersin Büyükşehir, Merinos ve Karayolları Spor Kulübü formalarını terletti.

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