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Spor

Melis Özçiğdem Gürcistan - İrlanda maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Gürcistan ile İrlanda arasında 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Gori şehrindeki Tengiz Burcanadze Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı yardımcı kadın hakemlerden Sedef Aktan da 27 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görev alacak.

  • Melis Özçiğdem
  • Gürcistan İrlanda
  • UEFA

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