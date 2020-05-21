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Spor

Melisa Memiş Eczacıbaşı VitrA'da

Bu sezon genç isimleri kadrosuna katan Eczacıbaşı VitrA, son olarak 1998 doğumlu Melisa Memiş'i transfer etti.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 17:54 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:54
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 Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA, 2020-2021 sezonu için genç oyuncu Melisa Memiş'i renklerine bağladı.

1998 doğumlu Melisa Memiş, libero pozisyonunda görev yapıyor. Turuncu beyazlılara katılmadan önce, CSM Volei Alba Blaj ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımlarında oynayan Memiş, Alba Blaj'la 2018 Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya elde ederken, milli takımla 2016 U20 Dünya Şampiyonası ve 2018 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım ve lig tecrübesi olan genç liberoyu daha da geliştireceğimize inanıyoruz" denildi.

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