Melissa Vargas: Umarım kazanmaya devam ederiz

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Paris Olimpiyatları'nda 3-1 kazandığımız Dominik Cumhuriyeti maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Vargas, "Çok iyi hissediyorum ama şu anda biraz yorgunum. İkinci maçımızı da kazandığımız için çok mutluyum. Umarım kazanmaya devam ederiz." sözlerini sarf etti.

Melissa Vargas, Olimpiyatlardaki ikinci maçında ikinci kez 30 sayı barağını geçti. Olimpiyat tarihinde 30 sayı barajını en az 2. kez geçen 4 isim oldu.