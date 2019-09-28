Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına galibiyet için çıkacağını söyleyen Brezilyalı yıldız Felipe Melo, sarı kırmızılı oyunculara mesaj yolladı:

"Arkadaşlarım, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun, eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom!"