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Melo: 'Sahalarında kupa kaldırdım'

Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi kulüp televizyonuna konuştu.

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Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına galibiyet için çıkacağını söyleyen Brezilyalı yıldız Felipe Melo, sarı kırmızılı oyunculara mesaj yolladı:
 
"Arkadaşlarım, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun, eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom!"

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